L’incontro sarà il prossimo 24 febbraio, alle ore 12:00

Sarà incentrato sull’identificazione dei nuovi bersagli per il trattamento del cancro al seno e sulla comprensione dei meccanismi di resistenza ai farmaci attuali, l’intervento di Eva Gonzalez Suarez, leader del laboratorio di Trasformazione e Metastasi, presso il Centro Nazionale Spagnolo di Ricerca sul Cancro (CNIO). L’incontro, in programma a Biogem, il prossimo 24 febbraio, alle ore 12:00, sarà fruibile, in lingua inglese, in videoconferenza al link https://meet.goto.com/517102693, e verterà, in particolare, sulla dimostrazione del ruolo chiave svolto dalla via di segnalazione RANK nell’omeostasi epiteliale mammaria, nel cancro al seno e nell’immunologia dei tumori. Un ambito della ricerca che ha visto protagonista proprio la dottoressa spagnola, in grado, con il suo gruppo di studio madrileno, di spaziare dalla ricerca di base a quella clinica.

Il team di Eva Gonzalez Suarez, grazie a un’ampia raccolta di campioni derivati da carcinoma mammario, ha infatti saputo offrire un contributo rilevante nell’identificazione dei meccanismi di chemioresistenza nel carcinoma mammario triplo negativo, supportando l’uso di inibitori RANKL (come il Denosumab) per la prevenzione e il trattamento del cancro al seno grazie alla loro attività antitumorale e immunomodulante.