Pubblicata la Graduatoria Regionale provvisoria

La Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n.7 del 07/02/2023 ha approvato la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, suddivisa in ambiti territoriali comunali per l’anno 2022, nonché l’elenco delle domande escluse, in esito all’Avviso Pubblico approvato con D. D. n.62/2022.

Sul portale ERP della Regione Campania https://territorio.regione.campania.it/casa è possibile scaricare:

1. la graduatoria provvisoria e l’elenco delle domande escluse; 2. la legenda delle note della graduatoria e dei motivi di esclusione; 3. un fac-simile di ricorso alla Sezione Provinciale dell’Autorità Regionale per l’Opposizione.

Avverso la Graduatoria Provvisoria e l’Elenco delle domande escluse è possibile presentare ricorso all’Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all’art. 12 del Regolamento regionale 11/2019 e ss. mm. ii., nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Il ricorso deve essere presentato alla competente Sezione Provinciale dell’Autorità esclusivamente secondo le modalità riportate nel link:

https://www.territorio.regione.campania.it/casa-blog/autorit-regionale-per-le-opposizioni

Il Comune di Ariano Irpino, attraverso l’Ufficio ERP – Area Tecnica – Palazzo degli Uffici – tel. 0825. 875324 per la parte di sua competenza, fornirà assistenza ed informazioni utili all’utenza.