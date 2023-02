Venerdì 10 febbraio 2023

Venerdì 10 febbraio alle ore 19:00, presso l’Auditorium San Vittorino di Benevento, l’Accademia di Santa Sofia rilancia con “Omaggio ad Aldo Bassi”, concerto dell’Angelo Cioffi 4et per il suo terzo appuntamento della rassegna “Jazz steps – I venerdì del Jazz”.

L’evento rientra nel cartellone jazz inserito nell’ambito della poliedrica Stagione concertistica 2023 che l’Accademia di Santa Sofia sta proponendo in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento, sempre sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e con la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. Il consulente artistico che ha curato la rassegna Jazz è il M° Umberto Aucone.

Nel concerto “Omaggio ad Aldo Bassi” con Angelo Cioffi 4et, suoneranno, oltre ad Angelo Cioffi alla tromba: Enrico Asquitti al piano, Andrea Venditti al basso e Marco Leone alla batteria.

La formazione giovane e promettente, nata in seno al Conservatorio di Benevento, omaggerà Aldo Bassi, trombettista e compositore italiano, considerato tra i più apprezzati trombettisti jazz italiani, mancato prematuramente nel 2020. Il Maestro, è stato un’icona del conservatorio e, come ricorda Umberto Aucone, ha lasciato il segno sia per il peculiare approccio didattico sia per le speciali doti umane.