L'Irpinia motoristica protagonista della scena nazionale

L’Irpinia motoristica protagonista della scena nazionale, con l’assegnazione del massimo titolo di categoria all’equipaggio della scuderia Power Car Competion, composta da Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, alla cerimonia nazionale dell’Aci Sport, tenuta a Vicenza.

Dopo una stagione rallystica impegnativa ed esaltante, che li ha visti più volte salire sul podio, incassando vittorie in gare fortemente competitive e su tracciati talvolta ostici, a causa delle condizioni climatiche, i piloti della provincia di Avellino, sono stati convocati alla kermesse per la consegna ufficiale della Coppa Italia 2022 della categoria RSP 1600.

Una grande serata di sport con i protagonisti e i detentori di tutti i titoli dei Campionati italiani, dei Trofei nazionali e delle Coppe Aci delle diverse discipline motoristiche e rispettive categorie.

Un importante riconoscimento per un intero team del territorio e per i suoi portabandiera, che giunge dopo anni di esperienza su strada, non senza soddisfazioni ed anche delusioni, grazie al lavoro di gruppo e alla determinazione dei piloti.

“Felicissimi di aver raggiunto questo traguardo – hanno affermato Laudati ed Ascione – e di essere presenti alla cerimonia nazionale, per la consegna di un ambito premio, sempre però con lo spirito di migliorare ed andare avanti”.