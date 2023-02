Albanese: "Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo"

Per il secondo anno consecutivo Bliny Cafè sponsor del team Eco Evolution Bike. Nella sede principale di Bliny Cafe’ in via Circumvallazione 121/E Avellino, l’imprenditore Carlo Natalino e Anna Iannaccone titolari di Bliny Cafè e il presidente del team Giuseppe Albanese, il segretario Pellegrino Tozzi hanno siglato l’accordo di rinnovo di sponsorizzazione anche per la stagione 2023. Dunque, il logo Bliny Cafè, della rinomata maison specializzata nella produzione pasticceria, torteria, gelateria e punto di riferimento dell’espresso nel capoluogo irpino, sfoggerà sulle nuove divise del team Eco Evolution Bike. Sul piano sportivo, la società atripaldese è venuta alla ribalta in questi primi due anni di attività per il modo di interpretare e praticare il ciclismo.

<< Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo>> – commenta il presidente Giuseppe Albanese – pertanto siamo onorati di aver costruito un rapporto di fiducia con i nostri partener che ci sostengono per continuare ad andare avanti. Il nostro partner Bliny Cafè ha compreso in pieno la nostra visione e intento di fare ciclismo e da questo punto di partenza siamo veramente felici di poter pedalare ancora insieme per un ciclismo sano ed eco sostenibile.’ Dunque, la compagine atripaldese si conferma una delle società ciclistiche molto attiva nel promuovere il ciclismo irpino, pertanto nulla è lasciato a caso, ma tutto prosegue con tanto entusiasmo e passione da parte di tutto l’organico pronti per regalare momenti belli a colpi di pedalate in sella alla bicicletta in giro le strade della nostra verde Irpinia e oltre confini.