Appuntamento al 4 e al 5 febbraio

La Pro Lauro ha organizzato, il 4 e il 5 febbraio, delle visite guidate per scoprire il fascino e la storia del Castello Lancellotti situato a Lauro, nell’omonima piazza del paese irpino.

L’edificio, che appare oggi così come fu ricostruito nel 1872 dal Principe Filippo Massimo Lancellotti, fu inaugurato in quello stesso anno nel giorno della festa dei Santi Patroni, San Rocco e San Sebastiano, il 25 agosto, e si presenta in uno stile architettonico composito gotico, rinascimentale, neoclassico e barocco. Alla destra del portale ligneo rinascimentale vi è la scuderia, che conserva una notevole statua seicentesca; sul fondo, invece, vi è un piccolo portale che introduce al giardino segreto e, alle spalle, sono situati la cappella di famiglia e parte degli appartamenti privati. Di fronte al viale, un breve ponte unisce la corte alla dimora.

Oggi, Castello Lancellotti ospita un importante museo storico e, durante le visite guidate, è possibile ammirare le sue numerose sale che lo rendono, tuttora, una delle più suggestive residenze d’epoca in Campania.

Per prenotare chiamare al numero 327 45744630 oppure al 333 2392576