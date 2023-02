L'evento avrà luogo il 5 febbraio

Il giorno 5 febbraio, a Cesinali, Villa San Nicola, si terrà un evento contro la violenza sulle donne, promosso dal Cif Aiello del Sabato in collaborazione con l’ ASD free Boys Amoroso di Cesinali e il comune di Cesinali.

L’incontro avrà inizio alle ore 15:30, e vedrà come protagoniste circa 20 bambine e ragazzine, impegnate in una partita di calcio per dimostrare che si può dare un calcio alla violenza.

La manifestazione sportiva, patrocinata gratuitamente da tutte le maggiori sigle sindacali UIL CISL CGIL, è un’iniziativa dedicata a tutte le vittime di violenza, in particolare a quelle perpetuate nella casa degli orrori di Aiello: «Questo è un segnale forte, che trova consensi da corpi sociali diversi in rete per dire basta alla violenza» – ha dichiarato la Presidente del Cif Aiello.

«È da sempre che la nostra associazione si è proposta ad avere nelle proprie squadre sia maschi che femmine , l’opportunità che diamo alle ragazze è quella di superare alcune problematiche legate alle diversità, un mondo tutto da scoprire che affrontiamo con semplicità e un pizzico di amore e felicità. Nel nostro staff ci sono tre donne, garanzia della parità e per la loro sicurezza e messa in agio. Amiamo di più le nostre donne, la migliore invenzione del creato» – ha affermato il Mister Vittorio Free Boys Amoroso.