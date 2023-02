I lavori di riparazione sono in corso

Alto Calore comunica che:

Causa rottura condotta adduttrice del DN 700, in agro di Montemarano, l’erogazione idrica al servizio dei Comuni elencati è sospesa. I lavori di riparazione sono in corso. Si prevede il ripristino della portata idrica in tarda serata.

I comuni interessati sono:

-Avellino (Località Cesine – Serb. Pennini)

-Avellino (Casa Circondariale)

-Avellino (Clinica Villa Ester)

-Avellino (Centro Dyalisis)

-Atripalda (Frazioni Cerzete, Novesoldi E Giacchi)

-Castelvetere Sul Calore

-Montemarano (Zone Rurali)

-Chiusano

-San Domenico

-Parolise

-San Potito Ultra

-Sorbo Serpico

Salza Irpina

-Candida

-Manocalzati

-Prata P.U. Pratola Serra

-Aiello Del Sabato

-S. Stefano Del Sole

-Cesinali

-S. Michele Di Serino (Rurale)

-Forino

-Contrada

-Montefredane

-Grottolella

-Capriglia Irpina

-Altavilla Irpina

-Montefalcione

-Montemiletto

-Chianche