Montemiletto coinvolto nel progetto Polis di Poste Italiane

Con il progetto Polis di Poste Italiane nasce la casa dei servizi digitali in 7.000 uffici postali.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina, è stato illustrato ai Sindaci dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti dalla Presidente di Poste Italiane e dall’Amministratore Delegato.

I cittadini potranno richiedere negli Uffici Postali la carta d’identità elettronica, il passaporto, i certificati anagrafici e giudiziari, i documenti previdenziali e molti altri servizi.

Montemiletto è tra i 6.933 uffici postali in Italia coinvolti dal progetto, chiamato a collaborare per la realizzazione di uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici.

