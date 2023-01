Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 09’15 di oggi 30 gennaio, sono intervenuti in via Francesco Tedesco ad Avellino, per un soccorso ad una giovane donna la quale era salita sul tetto della sua abitazione e minacciava di lanciarsi nel vuoto.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra, supportata dal carro teli e l’autoscala.

A scopo precauzionale è stato gonfiato il telo di salvataggio e posizionato ai piedi dell’edificio, mentre le operazioni di convincimento con la donna fatte dal Capo Squadra dei Vigili del Fuoco sono risultate lunghe e complicate, fino a quando non si è distratta un attimo e i Vigili del Fuoco l’anno bloccata riportandola sul terrazzo in salvo. Sul posto anche un’ambulanza che ha provveduto a visitarla.