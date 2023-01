Un 30enne di Calitri

I Carabinieri della Stazione di Teora hanno denunciato due persone per “truffa”. Nella circostanza, un 30enne di Calitri, dai modi distinti e insospettabili, è entrato in una tabaccheria convenzionata chiedendo al titolare di effettuare una ricarica di 350 euro su una carta prepagata. Con disinvoltura ha fornito all’esercente i suoi documenti e gli estremi della carta da ricaricare. Solo quando l’operazione di ricarica è andata a buon fine, l’uomo ha inscenato di non avere i soldi con sé, dileguandosi con la scusa di andare ad effettuare un prelievo al più vicino sportello automatico. Ricevuta la denuncia la parte dell’esercente, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il soggetto che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino unitamente all’intestatario della carta ricaricata.