Ariano Irpino (Av) – Ritrovata anziana scomparsa

Si era allontanata volontariamente in vestaglia dall’ospedale dove era ricoverata

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino nel corso della notte hanno rintracciato una ultraottantenne che poche ore prima si era allontanata volontariamente in vestaglia dall’ospedale della Città del Tricolle dove era ricoverata. Le immediate ricerche hanno permesso di ritrovare l’anziana, illesa e in buono stato di salute. La stessa è stata riaccompagnata presso il predetto nosocomio.