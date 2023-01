"Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo"

“Giorno della Memoria”, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime della Shoah. 78 anni fa, in questa data, veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz, dunque è divenuta l’emblema di una tragica pagina di storia che non va mai dimenticata. L’Amministrazione comunale di Grottaminarda ritiene doveroso un pensiero alle vittime dell’Olocausto, si stima 6 milioni solo di ebrei, oltre a rom, disabili, omosessuali, dissidenti politici e così via, fino ad arrivare ad oltre 15 milioni di persone.

«Ognuno di noi – afferma l’Assessora alle Attività culturali, Marilisa Grillo – ha la responsabilità di conservare e tramandare la memoria. Ma il semplice ricordo non basta. Servono momenti di riflessione anche con nuovi linguaggi per coinvolgere bambine, bambini, ragazze e ragazzi attorno ai temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordati, elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente».

«Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo - afferma il Sindaco Marcantonio Spera citando Anna Frank – È quindi nostro dovere lavorare per la pace. Il primo impegno per ogni uomo deve essere questo, ad ogni livello ed in ogni luogo».