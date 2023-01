Si terrà all’ I.C. Mercogliano G. Dorso, alle ore 9:30, un incontro con le classi I e II della scuola secondaria di primo grado dal titolo

“MONTAGNA SACRA, dialogo su ambiente, sostenibilità, spiritualità a partire da Montevergine.”

Dopo i saluti del dirigente scolastico Alessandra Tarantino e l’introduzione del Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, del consigliere all’istruzione e cultura Barbara Evangelista, si alterneranno gli interventi del Presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino, del Vicario Generale Mons. Pasquale Iannuzzo e del Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti.

Un’occasione di confronto con i giovani per far nascere domande, riflessioni sull’argomento e aprire un dialogo. La visione antropologica dell’ecologia integrale nata dalla Laudato si’ di Papa Francesco farà da sfondo all’incontro. Partendo dalla nostra montagna si dialogherà su tematiche oggi attuali come cura per l’ambiente, impegno per una società più giusta, sana, inclusiva.