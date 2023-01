D'Episcopo: "Il movimento è nato dal desiderio di rifondare la Scuola Eleatica"

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione della rivista “Riscontri”, già disponibile in libreria, sulla Scuola empatica: il nuovo movimento fondato da Menotti Lerro nel 2020 che propone lo sviluppo dell’intelligenza emotiva attraverso le arti e una nuova centralità dell’esperienza e dell’immaginazione.

«Il movimento è nato dal desiderio di rifondare la Scuola Eleatica, nell’ambizioso tentativo di unire le arti, seguendo lo straordinario esempio di Parmenide, originario di Elea (oggi Ascea), che fu al contempo filosofo, poeta e medico» – ha sottolineato Francesco D’Episcopo nello speciale intitolato “Empatia, essenza ed esperienza”.

La rifondazione di quella importante esperienza filosofica avviene oggi in connessione con un altro movimento meridionale che ha segnato la storia ovvero la Scuola Medica Salernitana: «Un faro imprescindibile di cultura interdisciplinare, in cui la stessa medicina rivendicava uno spazio, non autonomo ma compartecipe di altre discipline, volte a curare l’anima, oltre che il corpo» – ha scritto sempre D’Episcopo nell’articolo d’apertura dello speciale, dal titolo programmatico di “Sinergie. Scuola Eleatica, Scuola Medica, Scuola Empatica: il triangolo culturale del territorio salernitano, da Parmenide a Lerro”.

Alla manifestazione hanno partecipato: Mario Gabriele Giordano (fondatore di “Riscontri”), Ettore Barra (direttore di “Riscontri”), Luigi Leuzzi (psichiatra e antropologo), Francesco D’Episcopo (già Professore di Letteratura Italiana all’Università Federico II di Napoli) e Menotti Lerro (fondatore della Scuola Empatica). Il dibattito è stato moderato dal giornalista Gianluca Amatucci.