Venerdì 27 gennaio 2023

Venerdì 27 gennaio, alle ore 10, nella sala convegni Ho.Re.Ca. dell’IPSEOA ‘Rossi-Doria’ di Avellino, si celebrerà la ‘Giornata della Memoria’, congiuntamente organizzata dall’ istituto ospitante e dal Conservatorio musicale ‘Domenico Cimarosa’. Frutto dell’accordo recentemente siglato tra il presidente dell’Ateneo Musicale Achille Mottola e la dirigente Maria Teresa Cipriano, l’iniziativa coinvolgerà studentesse e studenti di entrambe le comunità scolastiche, che proporranno un sinergico percorso di musica e letteratura.

Attraverso le pagine di scrittori, poeti, musicisti, testimoni della Shoah, l’iniziativa punta a suscitare emozioni e riflessioni, assecondando il recente monito della senatrice Liliana Segre a mantenere vivo il ricordo nelle ultime generazioni per evitare il rischio dell’oblio, che potrebbe imporsi con la progressiva scomparsa dei testimoni diretti: ‘La musica e la scrittura – ricordano con entusiasmo i giovani impegnati nell’organizzazione attiva dell’evento- non solo sono fonti preziose di conoscenza ma ci restituiscono in pieno il senso tragico di una delle vicende più disumane nella storia del Secolo Breve’.

Nello specifico, il programma si fonda sulla lettura di alcune pagine di Joyce Lussu, Elisa Springler, Liliana Segre, Primo Levi e di documenti di riflessione storica. I giovani musicisti proporranno brani di Erwin Schuloff, musicista ceco di origine ebraica morto in un lager tedesco, Ernest Bloch, Sergej Prokofiev.