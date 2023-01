Giovedì 2 febbraio 2023

Molti personaggi scaturiti dalla fantasia degli scrittori divengono familiari al grande pubblico che vi si affeziona come se fossero in carne ed ossa. Quando, poi, assumono fattezze umane grazie alle fiction, coi volti di attori che si rivelano particolarmente adatti, suscitano curiosità e familiarità nei telespettatori.

Così è stato per il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, partorito, con le sue avvincenti vicende, dalla mente dello scrittore Maurizio de Giovanni e giunto alla seconda serie su RAI 1, in onda a partire dal 27 febbraio prossimo.

Nella trama si apprende che Ricciardi, nato nel 1900 e figlio di un’abbiente famiglia cilentana, precocemente orfano, è stato cresciuto dalla Tata Rosa, che lo ha seguito fino all’età adulta con premure materne anche dopo aver intrapreso la carriera in Polizia.

L’Archivio di Stato di Napoli, raccogliendo la generosa disponibilità di Maurizio de Giovanni, ha organizzato per il 2 febbraio 2023, a partire dalle ore 10:30 l’incontro: “I giocattoli del Commissario Ricciardi – Come giocavano i nostri Nonni?”, quale simbolico finissage della Mostra del Giocattolo Antico, in corso dal 7 dicembre nella sua sede centrale del Monastero dei Santi Severino e Sossio.

L’evento, patrocinato dalla Fondazione Movimento Bambino, si svolge anche in concomitanza con il 60.mo anniversario dell’inaugurazione del Centro di Produzione RAI di Napoli. In tal modo, l’Archivio di Stato intreccia passato e attualità al servizio di un approfondimento fra il ludico e il divulgativo del nostro passato e delle nostre radici.

Questo il programma

Apre i lavori:

Candida Carrino – Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli

Partecipano:

Flavia Amabile – scrittrice e giornalista del quotidiano “La Stampa”

Ivan Carlei – vicedirettore RAI Fiction

Vincenzo Capuano – collezionista e docente universitario

Maurizio de Giovanni – scrittore e autore di fiction

Alessandro Giuliano – questore di Napoli

Maria Rita Parsi – psicopedagogista infantile e presidente della Fondazione Movimento Bambino

Nunzia Schiano – attrice e interprete, nella fiction, di Tata Rosa, la vice-madre del Commissario Ricciardi da bambino.

Modera:

Sandra Petrignani – scrittrice