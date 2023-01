Domani venerdì 27 gennaio

In occasione della Giornata della Memoria, domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 11.30, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo, il Prefetto Paola Spena consegnerà, unitamente ai Sindaci dei Comuni interessati, 15 Medaglie d’onore, le onorificenze ufficiali con cui il Presidente della Repubblica celebra la memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti.

Le medaglie destinate al territorio irpino, che saranno ritirate dai familiari degli insigniti, sono conferite alla memoria di: Giuseppe ABIGNANO, Carmine PREZIOSI, Giuseppe PUGLISI, Raffaele URCIUOLI, Silvestro IANDOLO, Federico CIAMPA, Antonio VOLPE, Costantino ANNUNZIATO, Umberto FAGGIANO, Pietro VIETRI, Paolo DE MAIO, Agostino PRINCIPE, Giuseppe PRINCIPE, Igino ZOLLO, Giuseppe Tommaso Serafino DI MARCO.

All’evento che rappresenta un momento per rendere omaggio ai milioni di vittime delle persecuzioni e alle sofferenze di tanti innocenti, parteciperanno, altresì, una rappresentanza delle Autorità locali ed alcuni studenti del Liceo Classico “Pietro Colletta” di Avellino, accompagnati dal loro insegnante, per un momento di riflessione sulla valenza della memoria come costruzione delle coscienze attraverso la conoscenza degli eventi del passato, per la difesa sempre vigile dei valori della nostra democrazia. Ciò al fine di contribuire a prevenire e combattere, in ogni tempo, qualsiasi germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza.