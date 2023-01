Domani, giovedì 26 gennaio, dalle 10 alle 13

Domani (giovedì 26 gennaio), dalle 10 alle 13, presso l’Auditorium dell’Istituto Agrario e per Geometri ‘F. De Sanctis – O. D’Agostino’ di Avellino si aprono le attività del 23esimo Anno dì Applicazione del Giorno della Memoria Legge 211 del 2000, per continuare ad accendere l’attenzione sulla Shoah, sulla persecuzione, deportazione e le leggi razziali nell’evento ‘Per non dimenticare’.

Una ricorrenza di carattere internazionale che, ogni anno, viene celebrata il 27 gennaio in commemorazione delle vittime dell’Olocausto e portata all’interno delle attività scolastiche per sensibilizzare gli allievi e accendere la riflessione su una pagina di storia che deve essere ricordata.

La manifestazione si aprirà alle ore 10.00 con i saluti del dirigente scolastico Pietro Caterini e seguiranno gli interventi della docente coordinatrice del progetto prof.ssa Filomena Donatiello, del Generale di Divisione Attilio Claudio Borreca su ‘L’Impegno dell’Italia nelle Missioni di Pace’, della prof.ssa Gaetana Aufiero su ‘La Shoah tra memoria rimossa e ricostruzione storica’.

Durante i lavori sarà ricordato il Generale Sabato Aufiero, Osservatore Onu in Iran nella missione di pace UNIMOG, appassionato cultore della memoria storica.

Nell’auditorium saranno inoltre esposte le mostre fotografiche a cura di Gaetana Aufiero, da domani (giovedì 26 gennaio) fino a venerdì 3 febbraio, su ‘I campi di concentramento del Dice dal Corno d’Africa alla Risiera di San Saba’ e su ‘Gli Imi (una pagina di storia dimenticata), il faticoso rimpatrio, poi l’oblio’.