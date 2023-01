I lavori di riparazione sono in corso

Alto Calore comunica che:

Causa della ulteriore rottura della condotta idrica del 450 in agro di Melito, l’erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è stata sospesa. I lavori di riparazione sono in corso; si prevede il ripristino della fornitura idrica in tardo pomeriggio.

I comuni coinvolti sono i seguenti:

-Ariano Irpino

-Ariano Irpino (Ospedale)

-Ariano Irpino (Casa Circondariale)

-Grottaminarda

-Melito Irpino

-Montecalvo Irpino

-Villanova Del Battista

-Mirabella Eclano

-Savignano Irpino