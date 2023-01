Buondonno: "L'architetto Zavanella ha offerto un progetto di grandissimo valore"

Nella giornata di ieri si è tenuta la seduta del consiglio comunale, durante la quale si è discusso principalmente del progetto di riqualificazione dello stadio “Partenio-Lombardi”. L’impianto sportivo, infatti, dovrebbe essere demolito e poi ricostruito: «Il progetto del nuovo stadio riguarda la rigenerazione di una parte importante della città di Avellino che prevede una ristrutturazione dell’attuale impianto sportivo» – ha esordito l’assessore all’Urbanistica Emma Buondonno – «Ciò significa che l’edificio può essere demolito e costruito ex novo. Questo aspetto è presente nel progetto presentato dall’U.S Avellino ed è riferito non solo allo stadio ma anche agli altri campi sportivi perchè questa amministrazione, con l’Assessorato allo Sport, ha messo in campo un sistema integrato di ristrutturazione che riguarda tutti gli impianti sportivi di Avellino» – ha continuato l’Assessore.

L’iter per l’attuazione del progetto, era rimasto fermo allo scorso 14 giugno, ma con l’incontro di ieri, si spera di accelerare tali procedure affinché lo stadio venga realizzato in tempi brevi: «Con la dichiarazione di pubblico interesse di questa sera si apre la fase dell’iter della conferenza decisoria, che si concluderà in questa aula con la dichiarazione di pubblica utilità» – ha dichiarato l’Assessore – «Ci auguriamo di accelerare questi processi affinché questo sistema di attrezzature sportive possa rendere Avellino un luogo dove si possano disputare delle competizioni. Gli stadi di calcio devono rappresentare delle centralità urbane e delle integrazioni dei servizi. L’architetto Zavanella ha offerto a questa città un progetto di grandissimo valore architettonico» – ha concluso Buondonno.