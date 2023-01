Lo spettacolo è previsto per sabato 28 gennaio

Presso il Circolo Arci Avionica di Avellino, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 21.30 Daniele Tinti porterà in scena lo spettacolo “Crossover”.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale.Partecipa a diversi programmi comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2.Il suo podcast “Tintoria” è il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani: insieme a Stefano Rapone, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando più di 3 milioni di visualizzazioni/ascolti in oltre 140 puntate.

Dal 2020 partecipa al tour estivo “SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia. Nel 2021 il suo Special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”. Nel 2021 e 2022 è in tour con DILEMMA, il suo nuovo Special prodotto da The Comedy Club e ora disponibile gratis su YouTube. Dal 2023 riparte in tour in tutta Italia con “CROSSOVER”, il suo nuovo live.