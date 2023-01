I riti religiosi e civili si terranno l'8 e il 9 febbraio 2023

Il Comune di Atripalda si prepara ai festeggiamenti in onore di San Sabino Vescovo, Patrono della cittadina del Sabato e di San Romolo Diacono. Un appuntamento importante che vede la città impegnata in riti religiosi e civili.

A tal proposito l’amministrazione Comunale ha deciso quanto segue: «In occasione della festività di San Sabino, allo scopo di agevolare il prosieguo di una secolare tradizione quali i falò» – ha affermato il sindaco Paolo Spagnuolo – «Si prevede una sola registrazione sanitaria per i luoghi in cui gli organizzatori vogliano effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Una sola licenza di polizia per l’accensione dei falò ai sensi dell’art.57 del Tulps in uno alla eventuale e solo musica di allietamento della serata» -ha continuato Spagnuolo.