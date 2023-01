Avellino – Erasmus Day al Conservatorio

Masterclass con la pianista Julija Sadaunykaite

Martedì 24 gennaio Erasmus Day al Conservatorio di Avellino. Un evento dedicato a studenti e docenti per illustrare i prossimi bandi Erasmus+ 2023/2024 e fornire maggiori dettagli rispetto alle caratteristiche del Programma e alla presentazione della domanda.

La giornata sarà un’occasione per avviare un dialogo volto al rafforzamento della partecipazione al Programma Erasmus+ e un’occasione di confronto per discutere dell’importanza della mobilità internazionale in ambito musicale e all’interno del proprio percorso accademico e lavorativo.

Alle 15.00 il recital di Julija Sadaunykaite, pianista della Music Academy of Vytautas Magnus University (Kaunas – Lituania) sulle note di Debussy, Ravel e Rachmaninoff.

Vincitrice del Grand Prix al concorso internazionale di pianoforte di La Valletta a Malta, del premio Ramsay Calder Debussy e del concorso pianistico internazionale Euterpe di Corato, torna dopo due anni al Conservatorio di Avellino. Il recital è il momento iniziale della masterclass che terrà dal 25 al 27 gennaio e a cui parteciperanno studenti di corsi propedeutici, I livello e II livello.