L'incontro è atteso per il giorno 24 gennaio

Martedì 24 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, si terrà l’Open Day, che consentirà di visitare il plesso della nuova e provvisoria sede della scuola secondaria di 1° grado “R.Masi” in via San Lorenzo. Durante l’evento, sarà possibile anche avere ulteriori informazioni in merito alle attività previste dal PTOF.

L’assessore con delega alla Pubblica Istruzione Lello Labate dichiara: «In attesa dell’avvio e del completamento dell’importante intervento che interesserà la vecchia sede della “Masi”, gli alunni proseguiranno il loro percorso scolastico in ambienti moderni e confortevoli, dotati di tutto il necessario per svolgere con successo ogni attività didattica. Per questo motivo, invitiamo tutti gli interessati a partecipare all’Open Day».

