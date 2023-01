La manifestazione si svolgerà presso la Palestra comunale a partire dalle ore 10:00 e vi parteciperanno tutte le squadre iscritte al torneo; ogni squadra è composta da giocatori residenti nello stesso comune. Il Campionato prevede poi altre due fasi: quella intermedia, il 5 febbraio al Castello Biondi di Morra De Sanctis e quella finale che i svolgerà nella Biblioteca Comunale di Montella il 19 febbraio, dove vi arriveranno solo 6 squadre.

Numerosi i Comuni che hanno raccolto l’invito a presentare una propria rappresentanza di scacchisti per il Campionato Amatoriale “Regine d’Irpinia”. Dunque a Grottaminarda arriveranno giocatori provenienti da tutta l’Irpinia e dai paesi limitrofi per confrontarsi e condividere la passione per gli scacchi.

Una manifestazione unica nel suo genere, dove la sana competizione campanilistica si fonde con una buona pratica per trascorrere una piacevole domenica, in modalità off-line in quanto i telefoni non saranno ammessi in sala gioco, e dove prevarranno relazioni interpersonali e crescita attraverso il confronto.

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda è ben lieta di ospitare questo importante campionato di scacchi tra Comuni, di mettere a disposizione la struttura e gli arredi, ed augura il benvenuto ai tanti scacchisti che vi partecipano.

