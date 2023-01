UE: Dalla BEI 40 milioni di euro al Gruppo PUNCH

Sviluppo tecnologie per la propulsione a idrogeno

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo PUNCH, un’innovativa MidCap belga leader nello sviluppo di sistemi di propulsione e controllo per veicoli ibridi ed elettrici, hanno firmato un contratto di finanziamento di 40 milioni di euro per sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) della società. Gli investimenti saranno effettuati principalmente presso le sedi aziendali di Torino e, in misura minore, di Strasburgo (Francia).

Le risorse messe a disposizione dalla banca dell’UE, sostenute da una garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – il pilastro principale del Piano di investimenti per l’Europa – consentiranno al Gruppo PUNCH di sviluppare tecnologie per motori a idrogeno e relativi sistemi di stoccaggio energetico (fuel cells) per il settore automobilistico e dei veicoli commerciali e industriali, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e la diffusione di tecnologie innovative in tutta Europa.

Il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: “Investire in tecnologie che promuovono la mobilità sostenibile è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi climatici. È quindi un’ottima notizia che la BEI, sostenuta dal Piano di investimenti per l’Europa, fornisca questo finanziamento per lo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno per veicoli commerciali e industriali in Italia e in Francia. Questa operazione creerà posti di lavoro e sosterrà lo sviluppo di tecnologie verdi innovative a beneficio di tutti i cittadini europei.“

“Operazione come quelle firmate con il Gruppo PUNCH sono fondamentali per promuovere la decarbonizzazione del settore automobilistico e dei veicoli industriali e commerciali tramite lo sviluppo di soluzione innovative come motori ad idrogeno, fuel-cell e elettrici,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI. “La BEI, in qualità di Banca per il clima dell’UE, svolge un ruolo significativo nella trasformazione della mobilità verso un futuro a basse emissioni di CO2.”

“Il sostegno della BEI sarà un fattore chiave per l’attuazione della nostra visione di una mobilità sostenibile per tutti. Vogliamo espandere la nostra esperienza tecnologica nel campo della propulsione elettrica e a idrogeno e crediamo nell’enorme potenziale dei motori a idrogeno, in particolare per i veicoli più pesanti o commerciali, per i veicoli fuoristrada e per il settore marino”, ha spiegato Guido Dumarey, proprietario e presidente fondatore del Gruppo PUNCH.

L’operazione in oggetto è in linea con l’Accordo di Parigi e con la politica di finanziamento della Banca nel settore dei trasporti in quanto contribuisce alla decarbonizzazione del settore automobilistico, dei veicoli commerciali e industrialie all’adozione di tecnologie verdi basate sull’idrogeno e l’elettrificazione.

PUNCH Torino nasce nel 2005 come Centro di Ingegneria e Sviluppo di General Motors. Dal 2020 fa parte del Gruppo PUNCH come sito all’avanguardia per i sistemi di propulsione e mobilità. La sua affiliata PUNCH Hydrocells sta lavorando attivamente per far confluire le competenze acquisite sui motori diesel verso l’idrogeno.

Informazioni generali

Banca europea per gli investimenti (BEI)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine dell’Unione Europea ed è di proprietà dei suoi Stati Membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell’UE. La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, piccole e medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2021 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 36 miliardi di euro.

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro principale del Piano di investimenti per l’Europa; fornisce garanzie di prima perdita che consentono al Gruppo BEI di investire in progetti più rischiosi. I finanziamenti approvati nell’ambito del FEIS a favore di progetti e contratti hanno finora catalizzato investimenti per un totale di 524,3 miliardi di euro, con benefici per oltre 1,4 milioni di PMI. I finanziamenti a titolo del FEIS finora concessi in Italia sono destinati a innescare 76 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Il Piano di investimenti per l’Europa è stato ora sostituito da InvestEU, anche se rimane la possibilità di procedere alla firma di determinate operazioni già precedentemente approvate.

PUNCH è un fornitore indipendente per lo sviluppo, l’integrazione e la produzione di soluzioni competitive di trasmissioni e motori. PUNCH Torino è il principale centro di sviluppo di sistemi di propulsione e soluzioni di controllo innovativi. La gamma di PUNCH comprende trasmissioni (PUNCH Powerglide), sistemi di recupero e stoccaggio dell’energia cinetica (PUNCH Flybrid). Il Gruppo impiega 1.750 dipendenti in 7 sedi in Europa e Asia, con un fatturato annuo di oltre 600 milioni di euro. La società Punch Powertrain non fa parte del Gruppo PUNCH.