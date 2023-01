Atripalda – I danni causati dal maltempo

Gli episodi più preoccupanti in via Orto dei Preti e in via Tufarole

Nella giornata di ieri, caratterizzata da copiose precipitazioni e raffiche di vento di forte intensità, l'Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare tutte le criticità emerse, ha affiancato la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Gruppo Comunale di Protezione Civile nei vari interventi sul territorio. Gli episodi più preoccupanti si sono verificati in via Orto dei Preti, dove un arbusto prontamente rimosso, ha invaso la carreggiata. Un episodio simile è accaduto anche a via Tufarole: un arbusto, cadendo, ha causato un malfunzionamento alla pubblica illuminazione. Fortunatamente, in breve tempo, una ditta incaricata dal Comune ha sanato la criticità. Su rampa San Pasquale, invece, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco a causa del distacco della guaina dal tetto di un palazzo. A via Appia, nei pressi delle giostrine, sono stati rimossi due grossi rami trascinati a terra. La caduta di altri alberi, infine, ha causato danni ad alcune automobili nel parcheggio del centro commerciale "Appia".

Source: www.irpinia24.it