Le dichiarazioni del M.I.D. Campania

Riceviamo e pubblichiamo la nota del M.I.D:

“Proposta di Legge Regionale di Iniziativa Popolare del Comitato Diritto alla Cura: Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti, anche il M.I.D. Campania a sostegno e ne chiede l’approvazione. In riferimento alla Proposta di Legge Regionale di Iniziativa Popolare del Comitato Diritto alla Cura: Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti, noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania siamo felicissimi e onorati dopo vari contatti telefonici avvenuti nella giornata di ieri da parte del nostro Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito insieme al suo Vice Dr. Rocco Calenda di aver registrato oltre la sensibilità anche la volontà concreta di diversi Consiglieri Regionali e di varie aree politiche, tra questi primi a cui auspichiamo si aggiungano altri vi sono Vincenzo Ciampi M5S, Livio Petitto Davvero/Verdi, Maurizio Petracca PD, Michele Cammarano M5S, Enzo Alaia Italia Viva, Andrea Volpe PSI e lo stesso Presidente del Consiglio Regionale della Campania Dr. Gennaro Oliviero PD , disponibili e pronti a discutere e portare la proposta di legge in seduta di Consiglio Regionale dopo il passaggio che avverrà entro 15 giorni nella 1, 3 e 5 Commissione a cui la Legge è al vaglio cosi come gli stessi consiglieri ci hanno riferito, dopo essere stata fatta anche la verifica e accertamento delle firme e dei requisiti all’atto del deposito da parte del Comitato Diritto alla Cura.

Sulla Proposta di Legge in oggetto noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania abbiamo ampiamente registrato la sensibilità e disponibilità anche da parte dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Dr.ssa Lucia Fortini. Un’importante traguardo questo, che avverrà con l’approvazione di questa Legge di Iniziativa Popolare, proposta dal Comitato Diritto alla Cura in Regione Campania a tutela dei diritti delle Persone con Patologie Gravi Disabilitanti. Noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania annunciamo pertanto restando sempre in tema e materia di disabilità, la nostra piena e ampia volontà di voler indire come prossima nostra rilevante iniziativa un convengo che vedrà la partecipazione non solo dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini insieme al Presidente del Consorzio dei Sevizi Sociali ambito A05 Atripalda Dr. Carmine De Blasio, ma anche della Consigliera con Delega alle Pari Opportunità della Regione Campania Dr.ssa Mimma Lo Mazzo, entrambi che ringraziamo della loro vicinanza e del loro contributo e sostegno alla vita attiva del nostro Coordinamento, incontro questo che avrà come tema argomento: “ Il PNRR e la promozione del lavoro per giovani, donne e persone con disabilità.

Infine e non per ultima, siamo onorati di calendarizzare e chiedere nelle prossime settimane un incontro pubblico in ambito e negli aspetti generali sempre della disabilità direttamente con il Ministro Alessandra Locatelli che sicuramente sarà in visita in Campania su nostro invito, il nostro Coordinatore Esposito è già in contatto con le varie segreterie di Governo e Regionali, a cui chiederemo di illustrare le prossime misure e i prossimi provvedimenti che il Governo Centrale ha in agenda e in programma volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini con disabilità, incontro a cui saranno invitati i cittadini stessi e le associazioni operanti in ambito disabilità che potranno in quell’occasione lanciare idee e suggerimenti direttamente ai membri istituzionali presenti”.