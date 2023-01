Maltempo in Irpinia

Continua ancora senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento sugli interventi che alle 20 di oggi 17 gennaio sono circa settanta e altrettanti ve ne sono in attesa. In queste ultime ore un intervento da segnalare è quello effettuato nel parcheggio del Famila ad Atripalda, dove un grosso ramo si è abbattuto su di un autovettura in sosta, per fortuna i proprietari del veicolo non erano presenti, e poi un grosso albero è caduto in contrada Cataldi a Montefalcione. Continua ancora senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino per far fronte all’emergenza maltempo.