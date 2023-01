L'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, complice il forte maltempo che sta interessando l’intera provincia, dalle prime luci di oggi 17 gennaio, sono stati fino a questo momento impegnati in circa 50 interventi di soccorso, riguardanti soprattutto il forte vento e la pioggia. Gli interventi che hanno visto impegnate tutte le squadre del comando di via Zingarelli e delle cinque sedi distaccate, Grottaminarda, Bisaccia, Lioni, Montella ed Ariano Irpino, hanno riguardato soprattutto la caduta di rami ed alberi, spesso anche di grosso fusto come nel caso di Rione San Tommaso ad Avellino, dove un ramo di grosse dimensioni ha danneggiato il tetto di un edificio di 4 piani, tutte le balconate in vetro e si è abbattuto su 4 auto in sosta, per fortuna senza conseguenza per le persone. Sempre a collina Liguorini, un altro albero è caduto sfiorando una vettura in transito con due persone a bordo, le quali hanno subito solo un grosso spavento. Tanti ancora gli interventi in corso di espletamento, ma la sala operativa dei Vigili del Fuoco continua a ricevere decine di richieste di soccorso.