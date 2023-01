A presentare il programma il nuovo Direttore artistico Nicola Le donne

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone di eventi e dei nuovi progetti relativi ad uno dei poli culturali più importanti del mandamento baianese: il Teatro “Domenico Biancardi”. A presentare il programma il nuovo Direttore artistico del Teatro “Biancardi” di Avella, Nicola Le donne che ha dato enorme spinta al progetto farcendolo di nuovo idee e regalando allo stesso teatro una nuova veste. Non solo teatro ma anche una serie di opportunità relative ai corsi di formazione gratuiti e retribuiti, finanziati dalla Regione Campania per tecnici del suono e delle luci, operatori alla scenografia, costumisti, truccatori e acconciatori.

Un’offerta teatrale che partirà domenica 22 gennaio 2023, alle ore 20.00, con “Una notte con Dora”, spettacolo diretto da Mario Lanzuise con Feliciana Tufano, Mario Arienzo e Peppe Miccio. La storia di una guardia giurata che scatenerà, con la complicità della bella Dora e di un severo giudice, una lunga serie di equivoci. Ma saranno tantissimi gli appuntamenti in programma, con nomi di spessore a calcare la scena, da Oscar di Maio ad Antonella Quaranta, passando per Lello Musella , Corrado Taranto e tantissimi altri. L’offerta del “Biancardi” sarà abbinata alle tante attività culturali promosse sul territorio da Comune, Ministero della Cultura e AvellArte. Un piano strategico mirante alla fruibilità delle sale attigue al teatro quale luoghi di convegni, meeting e polo attrattivo culturale. Per poter assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazion