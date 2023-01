A breve gli aggiornamenti sull'inaugurazione della struttura

Il Comune di Fontanarosa è lieto di comunicare il completamento dei lavori per la rigenerazione dell’ impianto sportivo denominato “Palazzetto Dello Sport”.

Grazie all’impegno del gruppo Amministrativo in pochi mesi è stato possibile rendere utilizzabile una struttura che ha innumerevoli potenzialità.

Dopo i lavori di manutenzione e ripristino della Piscina Comunale e successivamente del Campo di Calcetto scoperto, il gruppo amministrativo ha lavorato per mettere in atto i lavori di rigenerazione della struttura coperta e per una riqualifica generale di tutto il polo sportivo. Il progetto sarà completato successivamente con la sostituzione del manto erboso in sintetico del campo sportivo e la messa in sicurezza degli spalti.

“Il Palazzetto dello Sport” sarà una nuova realtà del Paese. Si tratta di una struttura polifunzionale che consentirà l’integrazione fra attività sportive e le manifestazioni socio-culturali, consentendo di offrire un’ampia gamma di servizi e di diverse attività da parte dell’utenza locale e dei paesi limitrofi, con l’obbiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, attraverso la promozione dello sport, salute e benessere e integrazione sociale della Comunità.

Inoltre nella struttura sarà possibile effettuare partite, allenamenti, varie competizioni, corsi di sport, varie attività: calcio, tennis, volley, pallamano, fitness, danza, attività sociali e riabilitative per portatori di Handicap e per diverse fasce di età (bambini, ragazzi, adulti).

A breve seguiranno aggiornamenti per l’inaugurazione della struttura.

Clicca qui per il post su Facebook