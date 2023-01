Sabato 14 gennaio 2023

Accanto allo Splendido Scenario della Chiesa in Doganavecchia in Serino, nella Biblioteca Comunale “Padre Floro Di Zenzo”, sabato 14 gennaio alle ore 10, si terrà la presentazione del progetto. Questo evento organizzato dall’associazione “Il colore dei suoni” e il Comune di Serino è un modo da far conoscere tutte le potenzialità del territorio comunale. 12 lezioni di pittura gratuito del Progetto “Pasqua in Arte” giunto alla sesta edizione. Questo progetto consiste nel riprodurre un‘opera di un grande artista e maestro del passato in chiave moderna.

In questa edizione i bambini daranno omaggio ad un grande artista del passato: Annibale Carracci riproducendo l’opera “La Pieta’” con un dipinto su tela le cui dimensioni sono quelle originali. L’opera originale è conservata nel Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, che i bambini durante il corso avranno la possibilità di andare a visitare. Un modo per entrare in punta di piedi nelle intime e silenziose atmosfere della pittura del passato.

Una manifestazione dedicata alla pittura, all’arte in senso ampio, organizzata dal maestro Sabino Matta.

Lo scopo è quello di riunire tutte le discipline artistiche quali: Pittura, Musica, Canto, Danza e Teatro in un grande abbraccio collettivo che supera tutti i confini artistici, unendo le tradizioni locali e facendo emergere la cultura di tutta la nostra valle.

Questo progetto ideato e diretto dal maestro Sabino Matta propone l’obiettivo di scoprire il patrimonio storico, culturale, ambiente e tradizioni facendo osservare ogni peculiarità del territorio attraverso riprese, illustrando ampiamente la bellezza del territorio. Il progetto non ha costi per le famiglie Grazie al Comune di Serino con la collaborazione di aziende private del territorio locale e provinciale.

“In questi anni, la fantasia e l’energia dei bambini mi sono tanto mancate e sono felicissimo di ripartire con la sesta edizione del progetto Pasqua in Arte” Sabino Matta.