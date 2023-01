A partire dalle ore 15:30 di Sabato 14 Gennaio 2023

Grande attesa, trepidazione ed aspettative per i giovani che avranno la possibilità di iscriversi ai tanti corsi offerti dall’Istituto “Rinaldo D’Aquino” di Montella che, in occasione dell’Open Day, aprirà le porte a tutti gli alunni del nostro territorio.

L’open day si terrà nelle giornate di sabato e di domenica.

La manifestazione partirà il 14 Gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 19,00, quando si apriranno le porte del settore Tecnico Tecnologico di Montella per proseguire domenica mattina, 15 Gennaio c.m., per la visita della sede dell’Istituto Tecnologico di Bagnoli Irpino ed il Liceo Classico di Nusco; nella stessa giornata di domenica, invece, sin dalle prime ore del pomeriggio, sarà la volta dei Licei di Montella con i suoi tre indirizzi specifici.

In un clima di fattiva collaborazione, di scambio culturale e di interazione di pensieri, alle ore 15,30 di sabato 14 c.m. presso l’Istituto Tecnico di Montella, sito in via Verteglia, nell’area antistante la scuola, si terrà un incontro-riflessione tra gli alunni, la Dirigente scolastica, Prof.ssa Emilia Strollo e gli ospiti presenti, in particolare il Presidente della Provincia, dott. Rizieri Buonopane ed il vicesindaco, Prof.ssa Anna Dello Buono.

Sarà proprio il Presidente Buonopane, nonché sindaco della nostra comunità che consegnerà una fiaccola simbolica ai nostri studenti perché, come scriveva Plutarco quasi 2000 anni fa

“Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”.

Ed è proprio questa la tematica scelta da noi quest’anno. Ai nostri giovani vogliamo dimostrare quanto siano importanti le nozioni ma quanto, altresì, fondamentali l’autonoma capacità di apprendere, le abilità da sviluppare, il senso critico da potenziare, la voglia di imparare da incrementare.

La presenza dell’amministrazione comunale, sempre partecipe e soprattutto vigile alle problematiche delle nostre istituzioni scolastiche sul territorio, in questa occasione così importante e rilevante per i nostri allievi e per gli alunni che si iscriveranno, sarà la dimostrazione di come le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi e confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida e perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro. L’evento, organizzato per agevolare l’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità, vedrà poi, all’interno dell’Istituto stesso, gli alunni dell’Istituto Tecnico Tecnologico agire perché saranno loro i veri protagonisti della giornata. Gli stessi, infatti, sotto l’attenta guida dei docenti delle materie di indirizzo, si cimenteranno in esperienze virtuali in laboratori tematici per illustrare agli interessati tutti gli indirizzi e i percorsi di studio: Chimica materiale e biotecnologie – articolazione ambientale, Elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione, Informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica.

I docenti e gli studenti esporranno a genitori ed alunni l’offerta formativa dell’Istituto, in uno scambio intersoggettivo, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le loro competenze con quelle ancora in formazione degli studenti, presenteranno lezioni laboratoriali attraverso esemplificazioni di elettronica ed elettrotecnica, passando dal Bulding automation all’impianto semaforico; attività inerenti la chimica e la biologia, l’informatica e le telecomunicazioni in cui, in maniera collaborativa, ci sarà il coinvolgimento dei presenti. Verranno, inoltre, dai docenti esperti del settore, presentati i progetti emergenti e quelli già in atto e da tempo consolidati: Edugreen, il nuovo laboratorio dedicato alla didattica della sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica nonché all’agricoltura 4.0, per passare al laboratorio STEM che valorizza ed esalta l’importanza della didattica innovativa e dell’approccio educativo. L’obiettivo di base delle discipline STEM è quello di perfezionare le competenze fondamentali per i nostri giovani: il pensiero critico, la comunicazione, la collaborazione, la creatività. Ed in ultimo, la presentazione del già presente laboratorio linguistico per l’acquisizione di certificazioni B1 e B2 ed il nuovo progetto l’ERASMUS+, quest’ultimo dedicato agli scambi internazionali dei nostri studenti.