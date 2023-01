AIR Campania procede al nuovo affidamento della manutenzione

Nella tarda mattinata di oggi un incendio si è sprigionato su un bus della flotta di AIR Campania. Il fatto si è verificato sulla linea Montefusco-Avellino, all’altezza del comune di Santa Paolina. Il mezzo, un Mercedes del 2008, stava percorrendo un tratto in salita, dal vano motore è iniziato ad uscire fumo. L’autista, accortosi di quanto stava succedendo, ha immediatamente fermato il veicolo e fatto scendere i tre passeggeri che si trovavano a bordo facendoli allontanare, per poi lanciare l’allarme. Nessuna conseguenza per i viaggiatori, nei confronti dei quali l’azienda manifesta tutto il suo rammarico.

All’autista i ringraziamenti della governance per la freddezza avuta e la prontezza di riflessi mostrata nell’intuire quanto stava accadendo. Intanto AIR, espletata la gara, a breve procederà al nuovo affidamento della manutenzione. La società sta anche lavorando al rinnovo del parco rotabile. Nei prossimi mesi è previsto l’arrivo di ulteriori 76 bus, che vanno ad aggiungersi ai 236 mezzi consegnati all’azienda nel 2022.