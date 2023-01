Nella ricorrenza dell’ottavo anniversario della scomparsa del sindaco-giornalista

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Antonio Di Nunno e il Mezzogiorno in cerca di politiche” è il tema dell’incontro promosso dal giornale L’Irpinia e dal comitato organizzatore nella ricorrenza dell’ottavo anniversario della scomparsa del sindaco-giornalista avvenuta il 3 gennaio del 2015 ed in programma venerdì prossimo, 13 gennaio 2023, con inizio alle ore 17.00, nella sala blu dell’ex carcere borbonico con ingresso da via Alfredo De Marsico.

Il programma dei lavori, che saranno moderati da Generoso Picone, prevede, dopo i saluti del presidente della Provincia Rino Buonopane e l’introduzione di Antonio Gengaro, la relazione di Francesco Barra, ordinario di storia moderna presso l’Università degli studi di Salerno. Sono, quindi, previsti gli interventi dei parlamentari Franco Mari, Tony Ricciardi e Gianfranco Rotondi. Partecipa l’on. Giuseppe Gargani. Ad inizio dei lavori sarà assegnato a Hikaru Mori e alla memoria di Maurizio Zito, dello studio di architettura Zitomotori, il premio Franco D’Onofrio 2022.