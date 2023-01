Sipario sabato 7 alle ore 20.00

Si chiude la rassegna ”Non è il solito Natale”, stilata dal Teatro “99 Posti” di Mercogliano, con lo spettacolo, scritto da Paolo Capozzo, “A lo stesso punto. Però a N’ata parte”. Sipario sabato 7, alle 20, per un’immersione nella magia del palcoscenico con una produzione pensata e realizzata in Irpinia . Sul palcoscenico, Paolo Capozzo e Maurizio Picariello, diretti da Gianni Di Nardo, che è anche il direttore artistico dell’istituzione culturale. La produzione ha viaggiato sul nostro territorio, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica e siglando il sold out al Teatro TRAM di Napoli, dove è andato in scena lo scorso anno. I protagonisti sono Prisco e Mostino, due “Zuorri”, ossia due figure semplici, ma creative, che si risvegliano dopo la pandemia, in un teatro vuoto. Inizialmente smarriti, trovano un copione ed iniziano la loro avventura.

La performance, originale anche nel linguaggio somigliante ad un gramelot, tutto irpino, recitano per sopravvivere, cimentandosi in autori impegnati, come Shakespeare e Beckett. “Siamo felici di riproporre questa performance- spiega Paolo Capozzo- nata dal nostro percorso di ricerca e di sperimentazione. E’ un lavoro ispirato al nostro territorio, non soltanto dal punto di vista linguistico, ma anche sotto l’aspetto del ritorno alla cultura ed alla tradizione. Il nostro racconto, infatti, coniuga classicità ed evoluzione nella modernità, con una commistione tra radici popolari e letteratura teatrale”-. I due “Zuorri” risultano estremamente empatici, e guidano lo spettatore in un’atmosfera surreale, dove tutto può riempirsi dei propri stati d’animo e di fantasia. Una metafora di rinascita, dunque, ad una nuova vita.