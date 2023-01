Approvati gli atti per l'erogazione di un primo contributo

Venticinquemila euro per la messa in sicurezza del Murale della Pace. Il Comune di Avellino mantiene l’impegno assunto dal sindaco, Gianluca Festa, in favore della Parrocchia di San Francesco d’Assisi, di Borgo Ferrovia.

La giunta e gli uffici di Piazza del Popolo hanno approvato gli atti per l’erogazione del contributo per un primo intervento, propedeutico al restauro ed alla valorizzazione dell’opera d’arte, realizzata dal maestro Ettore de Conciliis.

Va avanti l’impegno amministrativo in favore di un vero e proprio patrimonio culturale della città di Avellino.