La band ha dimostrando che con la musica e con le proprie capacità ogni forma di diversa abilità può essere superata

Riceviamo e pubblichiamo:

Anche Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili con il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito presente ieri pomeriggio a Lapio nel Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, al Concerto de “I Sognatori” promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lapio e voluto fortemente e con grande sensibilità dal Sindaco Maria Teresa Lepore e dalla delegata alle Politiche Sociali Gilda Carbone in collaborazione con l’Associazione di Cultura e Volontariato Enzo Aprea di Atripalda. Iniziativa questa di ieri pomeriggio che ha visto e goduto anche della profonda collaborazione e sensibilità delle giovani oltre che sensibili ragazze che hanno avuto un’esperienza diretta di tirocinio proprio presso la struttura dell’Associazione Aprea Silvia, Antonella e Alessia a conclusione del corso socio educativo promosso proprio dall’amministrazione comunale di Lapio a guida Lepore.

Un pomeriggio quello di ieri pomeriggio davvero di dimostrazione di ampia inclusione sociale, I Sognatori oltre che amici una vera band musicale capace di superare ogni barriera, una realtà sicuramente da valorizzare ancora di più soprattutto da parte del mondo delle istituzioni per l’importanza della loro opera e del loro valore aggiunto come tassello a una società che vuole emergere ancora più a misura e alla pari di tutti, hanno saputo dimostrare il loro talento e hanno trasmesso forti emozioni ai partecipanti che hanno assistito allo spettacolo facendo commuovere tutti, dimostrando ampiamente che con la musica e con le proprie capacità e potenzialità ogni forma di diversa abilità può tranquillamente essere superata e abbattuta.

Il saluto ai partecipanti commosso e di profonda umiltà con gli auguri di buon anno prima del Sindaco insieme alla sua delegata alle Politiche Sociali e che hanno rivolto anche a noi del M.I.D. Coordinamento Campania per il mio tramite come Coordinatore Regionale, a far eco al sindaco nei saluti istituzionali ai presenti la Presidente dell’Associazione Renata Romano, una donna ma soprattutto una donna dai grandi valori umani e culturali di ampio spessore, che ogni giorno insieme alla sorella Lucia persona di grande determinazione e al gruppo operatori dedica anima e corpo spendendosi e spendendo le proprie energie e competenze per le persone con diversa abilità ma non diversamente abili, nessuno all’Associazione Aprea si può sentire o si sente diverso, la parola d’ordine quotidiana nella struttura è siamo persone tutti e da tali ci muoviamo.

Noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania, rivolgiamo anche noi al gruppo de “I Sognatori” e dell’Associazione di Cultura e Volontariato Enzo Aprea una realtà rilevante per l’integrazione e inclusione ad Atripalda e nell’Hinterland i migliori auguri di buon anno ringraziando l’Amministrazione Comunale di Lapio per la sua vicinanza e sensibilità alle persone con diversa abilità e all’azione amministrativa di affermazione tutela e riconoscimento di quelli che dovrebbero essere in realtà i diritti di tutti i cittadini senza nessuna distinzione, disponibili a collaborare anche con l’amministrazione comunale per future iniziative che si vorranno proporre e realizzare sul territorio a favore dei cittadini più vulnerabili.