Festa: “E' importante fare in modo che i concittadini abbiano la voglia di restare”

Questa mattina, a Palazzo Città, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha partecipato a una conferenza stampa, tracciando un bilancio dell’attività amministrativa del 2022 appena concluso.

Diversi i punti discussi dal Primo cittadino, fra cui i lavori effettuati dall’amministrazione sul decoro urbano e sullo sviluppo delle aree verdi della città: «Nell’ultimo anno abbiamo incominciato a vedere un po’ di interventi rispetto al decoro urbano: interventi sule strade, sul verde» – ha affermato il Sindaco – «Grazie all’impegno dell’assessore Buondonno abbiamo approvato il Piano del Verde. Si è spesso parlato di città green, ma non c’è mai stata una vera pianificazione. Noi invece, abbiamo fatto una scelta precisa, quella di fotografare lo stato attuale del verde e di immaginare quello che potesse essere il suo sviluppo» – ha aggiunto Festa.

Altro punto centrale della conferenza stampa è stato quello riguardante i prossimi lavori di ristrutturazione della Dogana, previsti per quest’anno: «Quest’amministrazione ha affidato l’intervento di progettazione, ha approvato il progetto e di fatto ha aggiudicato i lavori. A breve verrà effettuata la consegna degli stessi lavori e ci auspichiamo che sia rispettata anche la scadenza di dicembre 2023. Finalmente la città potrà riappropriarsi di un monumento simbolo» – ha ribadito Festa.

Anche dal punto di vista commerciale, per il Primo cittadino sono stati fatti passi in avanti, soprattutto grazie alle misure prese quest’estate, rivitalizzando il centro storico – «Noi abbiamo dato una svolta storica alla città» – ha esordito Festa – «Con l’impegno del Vicesindaco abbiamo realizzato la ZTL al centro storico. L’idea era quella di ridare un’anima e protagonismo alla città e ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato con l’impegno dell’assessore Luongo, un’estate straordinaria con 150 mila presenze. L’estate ha rappresentato il momento in cui abbiamo incominciato a lasciarci alle spalle il Covid e ci siamo riappropriati delle nostre vite, della città e delle buone abitudini» – ha aggiunto il Primo cittadino.

Oltre alle attività del periodo estivo, anche il concertone di Capodanno ha portato grandi risultati: «Sono state circa 10mila persone, provenienti anche da fuori provincia, ad arrivare nel Capoluogo. I numeri registrati sono da capogiro. È stato bello ammirare una città gioiosa e osservare un senso di comunità che era andato perso. Con questi presupposti attendiamo un 2023 straordinario» – ha sottolineato la fascia tricolore.

Inoltre, cultura e formazione continuano ad essere punti focali del bilancio: «Abbiamo realizzato una stagione sold out del teatro Carlo Gesualdo. Abbiamo inaugurato l’Eliseo ospitando una rassegna che ha raccolto un successo di rilevanza nazionale coinvolgendo l’eccellenza della scenografia italiana, Giovanni Veronesi, e attori di fama internazionale» – ha affermato Festa «Ringrazio Loia per aver creduto nel nostro progetto di creazione di un vero e proprio polo universitario, estensione dell’Unisa, che prenderà il via a settembre negli uffici comunali. Rispetto alla visione che abbiamo sempre avuto, c’era da capire che i giovani non devono andare via dalla città. E’ importante, in primis, fare in modo che i concittadini abbiano la voglia di restare ed è giusto avere una città che attragga persone provenienti dall’esterno, che possano creare un circuito virtuoso a livello turistico ed economico» – ha concluso il Primo cittadino.