A Solofra (Av) la Befana per i supernonni

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Moretti

Quest’anno la Befana di Solofra, prima di passare a lasciare le calze piene di dolci e carbone ai bambini, ha scelto di dedicare un pensiero ai loro nonni. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Moretti, in particolare del settore delle politiche sociali, che ha deciso di rendere omaggio ai 135 over 90 residenti nel comune. Ognuno di loro riceverà una calza speciale, dono dei rappresentanti della giunta comunale, e saranno gli stessi amministratori a consegnarla porta a porta. Il sindaco Moretti in prima persona si è recato a casa di due nonni speciali, che nel 2023 compiranno cento anni.

“Solitamente la Befana è la festa dei bambini, abbiamo deciso però di celebrare anche i nostri anziani. Sono i custodi della memoria storica della nostra città, le fondamenta delle nostre tradizioni, il sostegno e l’architrave delle nostre famiglie. E’ una maniera per dirgli doverosamente grazie” le parole del primo cittadino. Ispiratrice della proposta è stata l’assessore alle politiche sociali Loredana Attianese: “Ritengo che si sia fatto sempre troppo poco a Solofra per i nostri anziani. Sono la nostra risorsa più importante, questo è un semplice e primo pensiero di una serie di attenzioni e iniziative che vogliamo dedicargli” il suo commento.