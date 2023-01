Dal 2 al 5 Gennaio presso il Chiostro Comunale

L’Amministrazione Comunale, la Pro Loco “Mons Militum”, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio di Montemiletto e la Parrocchia del SS.Rosario, hanno offerto ai visitatori, durante queste festività natalizie, diversi momenti culturali e di divertimento da trascorrere insieme.

Il Natale 2022 a Montemiletto ha preso il via il 13 dicembre con i Festeggiamenti in onore di Santa Lucia, nella frazione di Montaperto, e proseguiranno anche nel mese di Gennaio con la “Mostra fotografica e oggettistica statica di automezzi d’epoca”, prevista per i giorni 2, 3, 4 e 5, presso il Chiostro Comunale.

Inoltre, il 5 Gennaio alle ore 18.00, presso la Sala Impero è previsto il Convegno “Automezzi d’epoca”, a cura di “Amici Irpini” e in collaborazione con ASD “Passione Dance”.