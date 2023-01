Non rispondeva ai parenti e vicini

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 12’30 di oggi 31 dicembre, è intervenuta a Mirabella Eclano alla frazione Calore, per il soccorso ad un uomo, il quale solo in casa non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini. I Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra, e hanno rinvenuto il corpo dell’uomo di 64 anni, privo di vita.