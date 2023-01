Il Presidente ha relazionato sull’attività degli associati che sono seguiti dal punto di vista sportivo dal sodalizio

La fine di un anno corrisponde sempre con un momento di riflessione e bilancio di quanto si è realizzato. Quale occasione migliore del brindisi di Natale per incontrare amici e associati e analizzare la stagione appena conclusa. Il Presidente dell’ASD Karting Club Tufo nell’occasione ha relazionato sull’attività degli associati che sono seguiti dal punto di vista sportivo dal sodalizio. Purtroppo, la ripresa dopo un periodo complesso per le restrizioni legate al covid ha tradito le aspettative rispetto al numero di piloti che hanno partecipato ai campionati ma non per ciò è stata priva di soddisfazioni, anzi.

Abbiamo chiesto al Presidente Nicola Tedesco di parlarci dei piloti e dei loro risultati nel 2022.

“Per il 2022 siamo riusciti a mettere in pista tre piloti in tre diverse classi del Challenge Italia Rotax: partiamo da Vincenzo Spina (Ton kart/Rotax) che seguito dal suo papà ha gareggiato nella classe Rotax Junior primeggiando nella zona centro sud e posizionandosi al 20° posto nel Finale Nazionale. Poi nella classe Rotax Senior troviamo Kevin Tedesco (KR/Rotax) che ha potuto contare sul supporto tecnico della GCRacing85 e che grazie al suo impegno ha registrato la vittoria nel Challenge di zona centro-sud e si è piazzato al 14° posto nell’affollatissima Finale Nazionale di Jesolo. Infine, per la classe regina della Rotax, la DD2, abbiamo Francesco Palladino (Charles Leclerc/Rotax) che ha avuto veramente un’ottima stagione contrassegnata da ottimi risultati, primo posto nel challenge di zona centro sud, secondo posto nella fase Nazionale dove grazie all’ottimo piazzamento ha conquistato l’ambitissimo ticket che gli ha consentito di partecipare alla finale mondiale che si è tenuta, nel mese di novembre, a Portimao in Portogallo sul glorioso Circuito Internazionale Algarve. Il nostro portacolori assistito dal Team Laudato Racing ha ottenuto una splendida 12^ posizione. Ha dovuto confrontarsi con 71 concorrenti provenienti da circa 60 Paesi, tutti vincitori dei titoli nazionali e/o continentali.”

Mi sembra un ottimo viatico per il 2023?

“Sicuramente, siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e contiamo di migliorare ancora i nostri risultati per la prossima stagione agonistica. In questi giorni si definiscono i programmi per il prossimo anno, contiamo di confermare i piloti del 2022 e di portare ancora qualche new entry che ci consentiranno una maggiore copertura della categorie e ci permetteranno di aumentare le nostre possibilità di affermazione. In animo abbiamo anche il desiderio di partecipare a qualche competizione internazionale e, quindi, anche con questo ulteriore obiettivo, approcciamo la prossima stagione con la consapevolezza di avere le carte in regola per fare bene.”

Quindi, nelle prossime settimane, sapremo come sarà composta la squadra KCT che affronterà la stagione 2023.