I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 05’20 di oggi 31 dicembre, sono intervenuti ad Ariano Irpino, in via San Pietro per un incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava derrate alimentari. L’autista del pesante automezzo proveniente da Napoli che doveva scaricare la merce in un supermercato del posto, in fase di manovra si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal mezzo e ha avvertito la sala operatoria del Comando di via Zigarelli. Tre le squadre intervenute, da Grottaminarda, da Ariano Irpino e da Avellino, le quali hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. L’uomo alla guida di origine Napoletana, non ha subito conseguenze e non si registrano altri danni.