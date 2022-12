Fermato un 60enne

Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” un 60enne del nolano che, fermato ieri pomeriggio a Baiano alla guida di un’autovettura, già sottoposta a fermo amministrativo ed affidatagli in custodia giudiziale, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli che sono stati sequestrati.

L’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.