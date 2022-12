Installate le prime colonnine di ricarica per le auto elettriche

È stato deliberato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Grottaminarda e la Società Be Charge Srl per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.

Il Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo da parte delle Amministrazioni comunali, di dotarsi di punti di ricarica per auto elettriche.

«Il processo di transizione ecologica è oramai entrato in una fase tanto importante quanto delicata» - ha affermato il Consigliere delegato all’Ambiente Antonio Vitale – «Oggi non possiamo più permetterci di parlare soltanto di un futuro green, di riduzione di emissioni di Co2, di decarbonizzazione, è arrivato il momento di agire e fare la nostra parte. L’accordo raggiunto tra i rappresentanti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione europea relativamente allo stop nel 2035 della vendita delle auto a benzina e gasolio è un passo significativo» – ha aggiunto il Consigliere.

- «Come Amministrazione comunale abbiamo previsto l’installazione di 10 infrastrutture di ricarica con 20 stalli. Partiremo con la procedura di installazione con i primi 5 punti (10 stalli) per poi valutare attentamente dove posizionare gli altri. Sul tema bisogna prestare massima attenzione e dobbiamo farci trovare pronti» – ha proseguito il Consigliere Vitale – «Il processo di elettrificazione dei veicoli però, se da un lato riduce le emissioni di Co2, dall’altro crea un problema legato ad un consumo di energia elettrica sul territorio nazionale almeno 10 volte superiore a quello attuale. Per questo motivo l’obiettivo principiale deve essere quello di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La transizione energetica è realtà, andremo in quella direzione nei prossimi anni, ormai è chiaro» – ha concluso Vitale.

CLICCA QUI per visionare il comunicato ufficiale.