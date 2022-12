Il parcheggio ha registrato un'impennata degli abbonamenti

Il parcheggio coperto della villa comunale “Don Giuseppe Diana” ha registrato un’impennata degli abbonamenti: in pochi mesi da appena 7 abbonati si è passati agli attuali 18. Tale aumento è stato favorito dalla decisione assunta dall’Amministrazione Comunale di diminuire la tariffa annuale portandola agli attuali 40 euro.

«Adottammo subito questa decisione perché al cospetto della spesa realizzata sul sistema di entrata ed uscita dal parcheggio qualsiasi piano di ammortamento sarebbe risultato fallimentare» – ha dichiarato con grande soddisfazione la consigliera con delega alla Polizia Municipale Maria Fasano – «Ora, invece, grazie alla nostra iniziativa, gli abbonamenti, in poco meno di sei mesi, sono più che raddoppiati. Infine, riteniamo che non tutti conoscano l’opportunità anche nella fascia notturna di quel parcheggio coperto, per cui nel nuovo anno si provvederà ad una congrua pubblicità del servizio» – ha concluso Fasano.