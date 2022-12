Il Centro di ricerca “Guido Dorso” promuove un webinar per il prossimo 30 dicembre

Il Centro di ricerca “Guido Dorso” promuove il prossimo 30 dicembre, alle ore 11, un webinar sul tema “Lo sviluppo ecosostenibile per il futuro del Sud e dell’Irpinia”.

Dopo i saluti del presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino, l’introduzione dei lavori sarà curata da Berardino Zoina, componente del Comitato scientifico del Dorso. I relatori interverranno sul tema del webinar nelle sue molteplici implicazioni: “L’ambiente in una prospettiva evolutiva. L’esperienza delle comunità energetiche”, Sara Di Cunzolo, Avvocato Cassazionista, esperta in contratti pubblici, concessioni e urbanistica e Docente di Diritto degli enti locali; “Il caso della comunità energetica Irpinia”, Carmine De Angelis, Sindaco di Chiusano San Domenico; “Lo sviluppo sostenibile per la crescita del Mezzogiorno”, Nunzio Cignarella, vicepresidente del Dorso.

Il nesso tra la sostenibilità ambientale e la questione energetica rappresenta una delle sfide più importanti del mondo moderno e il Centro Dorso non può far mancare il proprio apporto di idee su un tema al centro dell’agenda globale.

In questa ottica, l’iniziativa è l’occasione anche per contribuire ad aumentare la consapevolezza e la cultura sui temi ambientali e si colloca nell’ambito delle attività di analisi, studio e ricerca del Dorso sullo sviluppo del Mezzogiorno, che sarà sempre di più caratterizzato dall’avanzamento di un modello economico ispirato alla tutela ambientale e in grado di affrontare la transizione ecologica del sistema energetico.

In questa prospettiva, il webinar è anche l’occasione per illustrare un esempio di progetto di integrazione di produzione e consumo portato avanti dai comuni dell’Area Vasta di Avellino, grazie all’opportunità di costituire comunità energetiche con i fondi del PNRR.

Gli interventi saranno trasmessi in diretta sul sito www.centrodorso.it e sulla pagina Facebook del Centro Dorso.